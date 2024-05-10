Мрія інтроверта: чоловік знайшов найсамотнішу роботу в Німеччині

Чоловік бачить людей раз на тиждень, коли йому привозять запаси їжі та води.

30-річний німець, орнітолог Якоб Вільдраут вже сім місяців живе та працює на маленькому острові Трішен у Північному морі. На острові, розташованому за 10 км від великої землі, немає постійного населення. На цьому клаптику суші Якоб – єдина людина, яка мешкає в єдиному будиночку, побудованому на палях.

Про це пише BILD.

Чоловік розповів, що на острові немає звичних благ цивілізації: водопроводу, центрального опалення та електропостачання, але все найнеобхідніше у нього є. Його будинок обладнаний сонячними батареями, а всередині є дров'яна піч, газова плита та холодильник. Джерела питної води на острові немає, тому її доставляють на острів на човні раз на тиждень, Моряки також привозять орнітологу-самітнику запас продуктів та пошту.

Якоб розповів, що взяв із собою з дому аптечку, запас одягу та взуття, спеціальне обладнання для роботи, а також книги та ігри для розваг. Орнітолог каже, що на острові йому не буває самотньо чи нудно, оскільки він спілкується із природою.

Робота орнітолога полягає в спостереженні за видами перелітних птахів, що охороняються, які облюбували цей острів для гніздування.

"Птахи дуже довірливі, підходять дуже близько до хатини й до мене... Чорні гуси за 50 метрів за моїм вікном, чорні дрозди під моїм вагончиком, хоча я стою поруч, білобровики і шпаки на балясах. Острів стає для мене все більш знайомим... Були навіть якісь нові відкриття: перший бурштин, перше кільцювання птахів, перший легкий сонячний опік, перша цьогорічна зустріч із морською свинею", — розповів Вільдраут.

Нагадаємо, які вакансії найчастіше пропонують в Україні та скільки платять. У 2024 році пропозицій щодо роботи відчутно побільшало, навіть виник дефіцит кадрів.

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