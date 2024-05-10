Наступ росіян на Харківщині: в Defence Express оцінили можливості окупантів

Військовий експерт припускає, що на Харківському напрямку можуть відбуватися тривалі бої з росіянами на прикордонні.

Накопичених на Харківському напрямку сил російській окупаційній армії вистачить лише для спроби розхитати прикордоння, але не для прориву оборонних позицій ЗСУ.

Таку думку висловив військовий експерт Defence Express Іван Киричевський у коментарі телеканалу "Еспресо".

За його словами, ворог зібрав на 700-кілометровій ділянці кордону з Україною 50-тисячне угруповання, з якого на Харківському напрямку – 30 тисяч.

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“Окрім 50 тисяч загального ворожого угруповання, у них там ще було 400 одиниць бронетехніки, але вони вирішили пропорційно її поділити. Відповідно таких сил росіянам вистачить лише на демонстрацію спроб проривів, на певну регулярність обстрілів прикордонних районів, але точно не на прорив", – наголосив Киричевський.

Військовий експерт припускає, що на Харківському напрямку можуть відбуватися тривалі бої з росіянами на прикордонні, але не більше того.

"Зважаючи на те, що росіяни почали атаку о 5-й ранку, і зараз повідомлень про прорив оборони наших військ не було, можна фіксувати, що якщо росіяни не змогли прорватися в перші 12 годин, то вони вже втратили "вікно можливостей", – наголосив Киричевський.

Експерт також зазначив, що Харківський напрямок буде ще однією “гарячою точкою” на фронті, але вважає, що ворог розпорошує свої сили, використовуючи 30-тисячне угруповання для завдань, які воно, очевидно, не зможе виконати.

Нагадаємо, вранці 10 травня на Вовчанському напрямку в Харківській області російська окупаційна армія намагалася прорвати лінію оборони ЗСУ під прикриттям бронетехніки. Ворожі атаки відбито.

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