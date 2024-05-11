В окупованому Маріуполі пролунав потужний вибух

Окупаційні пабліки наразі про деталі не розголошують.

В тимчасово окупованому Маріуполі пролунав потужний вибух.

Про це повідомили в Маріупольскій міськради.

Як зазначається, окупованому місті було чутно вибухи. Місцеві мешканці розповідають, що особливо гучно у Приморському районі.

“Окупаційні пабліки наразі про деталі не розголошують. У Спротиві Маріуполя повідомляють також про вибухи за межами міста”, - наголосили в міськраді.

Водночас радник міського голови Петро Андрющенко додав, що було зафіксовано щонайменше два вибухи.

“Епіцентр - Приморський район, порт та далі в бік Мелекіне. Місцезнаходження частини систем зафіксовано. Щось наше небом в бік Ейську та Примосрько-Ахтарську намагаються збити. Не Маріупольске поки, нажаль. Моніторимо далі”, - підкреслив Андрющенко.

Нагадаємо, що ГУР ймовірно атакувало безпілотниками Волгоградський нафтопереробний завод.

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