В оккупированном Мариуполе раздался мощный взрыв

Оккупационные паблики о деталях не разглашают.
Во временно оккупированном Мариуполе раздался мощный взрыв.
Об этом сообщили в Мариупольском горсовете.
Как отмечается, оккупированном городе были слышны взрывы. Местные жители рассказывают, что особенно шумно в Приморском районе.
“Оккупационные паблики пока о деталях не разглашают. В Сопротивлении Мариуполя сообщают также о взрывах за пределами города”, — отметили в горсовете.
В то же время советник городского головы Петр Андрющенко добавил, что было зафиксировано по меньшей мере два взрыва.
“Эпицентр – Приморский район, порт и дальше в сторону Мелекино. Местонахождение части систем зафиксировано. Что-то наше небом в сторону Эйска и Приморсько-Ахтарска пытаются сбить. Не Мариупольское пока, к сожалению. Мониторим дальше”, — подчеркнул Андрющенко.
Напомним, что ГУР предположительно атаковало беспилотниками Волгоградский нефтеперерабатывающий завод.
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