В оккупированном Мариуполе раздался мощный взрыв

Оккупационные паблики о деталях не разглашают.

Во временно оккупированном Мариуполе раздался мощный взрыв.

Об этом сообщили в Мариупольском горсовете.

Как отмечается, оккупированном городе были слышны взрывы. Местные жители рассказывают, что особенно шумно в Приморском районе.

“Оккупационные паблики пока о деталях не разглашают. В Сопротивлении Мариуполя сообщают также о взрывах за пределами города”, — отметили в горсовете.

В то же время советник городского головы Петр Андрющенко добавил, что было зафиксировано по меньшей мере два взрыва.

“Эпицентр – Приморский район, порт и дальше в сторону Мелекино. Местонахождение части систем зафиксировано. Что-то наше небом в сторону Эйска и Приморсько-Ахтарска пытаются сбить. Не Мариупольское пока, к сожалению. Мониторим дальше”, — подчеркнул Андрющенко.

Напомним, что ГУР предположительно атаковало беспилотниками Волгоградский нефтеперерабатывающий завод.

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