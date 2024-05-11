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Одна из стран Европы будет производить собственные дроны для Украины

Одна из стран Европы будет производить собственные дроны для Украины

Латвия будет поставлять в Украину дроны / Фото: Unsplash

Также развивается коалиция снарядов для Украины.

Украина начнет получать собственного производства и радиолокационных систем защиты от Латвии.

Об этом заявил посол Украины в Латвии Анатолий Куцевол, передает Укринформ.

«Мы никогда не забываем, что Латвия взяла на себя координацию в рамках коалиции дронов для Украины. Здесь речь идет и о военно-техническом сотрудничестве украинских и латвийских бизнесов. систем защиты", – сказал он.

Дипломат заявил, что также развивается коалиция снарядов для Украины, а также другие сферы сотрудничества, о которых сейчас говорить нельзя с точки зрения безопасности.

"Программа-минимум — обеспечить такое же количество поехавших на лечение по-прежнему воинов. Но есть договоренность, в частности с министром здравоохранения, о том, что мы ищем возможности увеличить это количество. Теперь обсуждаем, можно ли было бы принять от 150 до 200 украинских военных в год", — добавил он.

Он поблагодарил Латвию за поддержку и подчеркнул, что эта страна "на максимальный процент поддерживает Украину во всех ее начинаниях".

Напомним, ранее сообщалось, что в США заявили, что помощь из нового пакета помощи уже начала поступать на фронт в Украине.

Кроме того, мы ранее информировали, что Австралия предоставит Украине мощное оружие для уничтожения беспилотников.

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