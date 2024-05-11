Тревога охватила пол Украины: куда летят ракеты

В части Украины объявлена воздушная тревога 11 мая. Российские войска запустили ракету в направлении Одессы.

Об этом сообщили мониторинговые телеграм-каналы.

Так, сирены тревоги звучат на юге, востоке Украины и Сумщине.

Во время тревоги в Одесской области и в Сумах раздались взрывы. Перед этим в Воздушных силах ВСУ предупредили об угрозе применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей.

"Жители Одессы и Одесского района, пожалуйста, находитесь в безопасных местах до отбоя. Это важно!" – призвал в Сети глава ОВА Олег Кипер.

Карта тревог в Украине 11 мая

К слову, ранее Депутат Харьковского облсовета Александр Скорык сообщил о двух "прилетах" ракет по Харькову в ночь на 11 мая. Россияне все время бьют КАБами и не только по территориям Липецкой и Волчанской громад Харьковщины.

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