Тревога охватила пол Украины: куда летят ракеты

Воздушные силы предупредили об угрозе применения авиационных средств поражения.
В части Украины объявлена воздушная тревога 11 мая. Российские войска запустили ракету в направлении Одессы.
Об этом сообщили мониторинговые телеграм-каналы.
Так, сирены тревоги звучат на юге, востоке Украины и Сумщине.
Во время тревоги в Одесской области и в Сумах раздались взрывы. Перед этим в Воздушных силах ВСУ предупредили об угрозе применения авиационных средств поражения для прифронтовых областей.
"Жители Одессы и Одесского района, пожалуйста, находитесь в безопасных местах до отбоя. Это важно!" – призвал в Сети глава ОВА Олег Кипер.
К слову, ранее Депутат Харьковского облсовета Александр Скорык сообщил о двух "прилетах" ракет по Харькову в ночь на 11 мая. Россияне все время бьют КАБами и не только по территориям Липецкой и Волчанской громад Харьковщины.
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