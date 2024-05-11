Тривога охопила пів України: куди летять ракети

В частині України оголошена повітряна тривога 11 травня. Російські війська запустили ракету в напрямку Одеси.

Про це повідмили моніторингові телеграм-канали.

Так, сирени тривоги лунають на півдні, сході України та на Сумщині.

Під час тривоги на Одещині та в Сумах пролунали вибухи. Перед цим у Повітряних силах ЗСУ попередили про загрозу застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.

"Жителі Одеси та Одеського району, будь ласка, перебувайте у безпечних місцях до відбою. Це важливо!" – закликав у Мережі голова ОВА Олег Кіпер.

Мапа тривог в Україні 11 травня

До слова, раніше Депутат Харківської облради Олександр Скорик повідомив про два "прильоти" ракет по Харкову в ніч проти 11 травня. Росіяни весь час б’ють КАБами і не тільки по територіях Липецької і Вовчанської громад Харківщини.

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