Тривога охопила пів України: куди летять ракети

Повітряні сили попередили про загрозу застосування авіаційних засобів ураження.
В частині України оголошена повітряна тривога 11 травня. Російські війська запустили ракету в напрямку Одеси.
Про це повідмили моніторингові телеграм-канали.
Так, сирени тривоги лунають на півдні, сході України та на Сумщині.
Під час тривоги на Одещині та в Сумах пролунали вибухи. Перед цим у Повітряних силах ЗСУ попередили про загрозу застосування авіаційних засобів ураження для прифронтових областей.
"Жителі Одеси та Одеського району, будь ласка, перебувайте у безпечних місцях до відбою. Це важливо!" – закликав у Мережі голова ОВА Олег Кіпер.
До слова, раніше Депутат Харківської облради Олександр Скорик повідомив про два "прильоти" ракет по Харкову в ніч проти 11 травня. Росіяни весь час б’ють КАБами і не тільки по територіях Липецької і Вовчанської громад Харківщини.
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