Курс валют на 13 мая: сколько будут стоить доллар, евро и злотый

В понедельник доллар, евро и злотый поднимутся в цене.

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на понедельник, 13 мая. По сравнению с предыдущим банковским днем, пятницей 10 мая, доллар, евро и злотый подорожают. Больше других вірастет в цене валюта Евросоюза — ее курс поднимется на 38 копеек.

Об этом сообщили на официальном сайте НБУ.

Курс доллара

1 доллар США – 39,72 (+17 коп.)

Курс евро

1 евро – 42,81 (+38 коп.)

Курс злотого

1 польский злотый – 9,97 (+9 коп.)

Напомним, к концу недели, 12 мая, курс доллара будет колебаться в диапазоне 39,60-40,30 гривен за единицу валюты.

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