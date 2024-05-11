В Беларуси "вагнеровцы" готовят операторов дронов для войны против Украины

Кремль продолжает активно использовать свои страны сателлиты для подготовки и обучения армии РФ.
В Беларуси наемники ЧВК "Вагнер" готовят операторов дронов для войны против Украины. Речь идет о так называемых белорусских учебных центрах.
Об этом пишет Центр Национального Сопротивления.
Именно в таких центрах инструкторы-"вагнеровцы" в течение двух недель обучают мобилизованных военной топографии, артиллерии, медицинской подготовке, организации управления и связи. Но главный акцент на двухнедельных курсах именно на овладении операторскими навыками управления БпЛА, в частности FPV-дронами. Оккупанты после таких "экспресс-курсов" сразу отправляются на войну в Украину.
"Впрочем, инструкторская работа и зарплата не устраивает участников ЧВК "Вагнер" и в Беларуси наблюдается отток инструкторов, выбирающих участие в войне в Африке, где деньги платят больше", - говорится в сообщении.
По информации Центра национального сопротивления за последний период, количество "вагнеровцев" на территории Беларуси сократилось с 500 человек до 400.
Напомним, по данным NYT, в Белоруссии строят базу для хранения ядерного оружия.
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