В Беларуси "вагнеровцы" готовят операторов дронов для войны против Украины

Кремль продолжает активно использовать свои страны сателлиты для подготовки и обучения армии РФ.

В Беларуси наемники ЧВК "Вагнер" готовят операторов дронов для войны против Украины. Речь идет о так называемых белорусских учебных центрах.

Об этом пишет Центр Национального Сопротивления.

Именно в таких центрах инструкторы-"вагнеровцы" в течение двух недель обучают мобилизованных военной топографии, артиллерии, медицинской подготовке, организации управления и связи. Но главный акцент на двухнедельных курсах именно на овладении операторскими навыками управления БпЛА, в частности FPV-дронами. Оккупанты после таких "экспресс-курсов" сразу отправляются на войну в Украину.

"Впрочем, инструкторская работа и зарплата не устраивает участников ЧВК "Вагнер" и в Беларуси наблюдается отток инструкторов, выбирающих участие в войне в Африке, где деньги платят больше", - говорится в сообщении.

По информации Центра национального сопротивления за последний период, количество "вагнеровцев" на территории Беларуси сократилось с 500 человек до 400.

Напомним, по данным NYT, в Белоруссии строят базу для хранения ядерного оружия.

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