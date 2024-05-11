У Білорусі "вагнерівці" готують операторів дронів для війни проти України

Кремль продовжує активно використовувати свої країни сателіти для підготовки та навчання російської армії.

У Білорусі найманці ПВК "Вагнер" готують операторів дронів для війни проти України. Йдеться про так звані білоруські навчальні центри.

Про це пише Центр Національного Спротиву.

Саме у таких центрах інструктори-"вагнерівці" впродовж двох тижнів навчають мобілізованих військової топографії, артилерії, медичної підготовки, організації управління та зв’язку. Та головний акцент на двотижневих курсах саме на опануванні операторських навичок управління БпЛА, зокрема FPV-дронами. Окупанти після таких "експрес-курсів" одразу відправляються на війну до України.

"Втім, інструкторська робота та зарплата не влаштовує учасників ПВК "Вагнер" і в Білорусі спостерігається відтік інструкторів, які вибирають участь у війні в Африці, де гроші платять більші", - йдеться у повідомленні.

За інформацією Центру національного спротиву за останній період кількість "вагнерівців" на території Білорусі скоротилася від 500 осіб до 400.

Нагадаємо, за даними NYT, в Білорусі будують базу для зберігання ядерної зброї.

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