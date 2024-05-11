Одна з країн Європи вироблятиме власні дрони для України

Україна почне отримувати вони власного виробництва і радіолокаційних систем захисту від Латвії.

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Про це заявив посол України в Латвії Анатолій Куцевол, передає Укрінформ.

"Ми ніколи не забуваємо, що Латвія взяла на себе координацію в межах коаліції дронів для України. Тут йдеться і про військово-технічну співпрацю українських і латвійських бізнесів. Гадаю, з часом ми матимемо більше медійних повідомлень про передавання Україні вироблених у Латвії дронів і радіолокаційних систем захисту", - сказав він.

Дипломат заявив, що також розвивається коаліція снарядів для України, а також інші сфери співпраці, про які говорити наразі не можна з точки зору безпеки.

"Програма-мінімум — забезпечити таку ж кількість воїнів, що поїхали на лікування, як і раніше. Але є домовленість, зокрема з міністром охорони здоров’я, про те, що ми шукаємо можливості збільшити цю кількість. Тепер обговорюємо, чи можна було би прийняти від 150 до 200 українських військових на рік", - додав він.

Він подякував Латвії за підтримку та підкреслив, що ця країна "на максимальний відсоток підтримує Україну у всіх її починаннях".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у США заявили, що допомога з нового пакету допомоги вже почала надходити на фронт в Україні.

Крім того, ми раніше інформували, що Австралія надасть Україні потужну зброю для знищення безпілотників.

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