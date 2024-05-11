Австралия предоставит Украине мощное оружие для уничтожения беспилотников

Шведские комплексы способны уничтожать цели на расстоянии до 9 км и высоте до 5 км.

Австралия передаст Украине большую партию переносных зенитных ракетных комплексов RBS 70 NG в рамках военной помощи.

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Об этом сообщает издание Defence Industry Europe.

Данные шведские комплексы способны уничтожать цели на расстоянии до 9 км и высоте до 5 км.

Выдано отмечает, что о поставках данного вида вооружения было объявлено во время визита министра обороны Австралии Ричарда Марлеса во Львов.

"Подробности о количестве пусковых установок и боеприпасов RBS 70 NG, которые будут поставлены, а также о том, будут ли предоставлены дополнительные предметы, например радары ПВО Giraffe AMB от шведской компании Saab, пока не разглашаются", – сказано в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что США передают мощную военную помощь Украине.

Кроме того, мы ранее сообщали, что Украина получит новые поставки оружия и техники от США.

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