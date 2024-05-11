Австралия предоставит Украине мощное оружие для уничтожения беспилотников

Шведские комплексы способны уничтожать цели на расстоянии до 9 км и высоте до 5 км.
Австралия передаст Украине большую партию переносных зенитных ракетных комплексов RBS 70 NG в рамках военной помощи.
Об этом сообщает издание Defence Industry Europe.
Данные шведские комплексы способны уничтожать цели на расстоянии до 9 км и высоте до 5 км.
Выдано отмечает, что о поставках данного вида вооружения было объявлено во время визита министра обороны Австралии Ричарда Марлеса во Львов.
"Подробности о количестве пусковых установок и боеприпасов RBS 70 NG, которые будут поставлены, а также о том, будут ли предоставлены дополнительные предметы, например радары ПВО Giraffe AMB от шведской компании Saab, пока не разглашаются", – сказано в сообщении.
Напомним, ранее сообщалось, что США передают мощную военную помощь Украине.
Кроме того, мы ранее сообщали, что Украина получит новые поставки оружия и техники от США.
Читайте также:
- Расположены под землей: в Украине появилась сеть секретных вооруженных заводов – El Mundo
- Немецкий профессор шокировал заявлением о военной помощи Украине.
- В Пентагоне сообщили, когда Украина почувствует американскую помощь на поле боя