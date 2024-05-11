В РФ заявили о "прилете" по предприятию в Белгородской области

Поздним вечером, 10 мая, в российском Белгороде и области прозвучало несколько взрывов.

Также читайте Новые взрывы и прилеты в России: куда попало на этот раз

Об этом заявил местный губернатор Вячеслав Гладков.

Он заявил, что ВСУ нанесли удар по поселку Пролетарское, что в Ракитянском районе. Он заявил, что беспилотники упали на территории сельскохозяйственного предприятия.

"Никто из мирных жителей не пострадал. На территории обнаружены повреждения в трех домах и двух единицах техники. Оперативные службы работают на месте", – написал Гладков.

Напомним, ранее сообщалось, что в Калужской области РФ после атаки дронов загорелся НПЗ.

Кроме того, мы ранее информировали, что в российском Белгороде раздались взрывы.

Читайте также: