Дроны атаковали Белгородскую область: видео удачного попадания

В результате атаки была сожжена электроподстанция.
В Белгородской области беспилотники атаковали и сожгли электроподстанцию, которую использовали российские войска.
Об этом украинский волонтер Сергей Стерненко сообщил в Сети 7 мая.
"БНР, неизвестные люди вашими дронами сожгли электроподстанцию, которая использовалась российскими оккупантами в военных целях", — говорится в сообщении Стерненко.
Он также опубликовал видео с моментом удачного попадания по электроподстанции и пожаром, последовавшем после этого.
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К слову, в России заявили о потере истребителя-бомбардировщика Су-34 в Белгородской области, на судне которого погиб "лучший экипаж лучшего Су".
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