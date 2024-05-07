Дроны атаковали Белгородскую область: видео удачного попадания

В результате атаки была сожжена электроподстанция.

В Белгородской области беспилотники атаковали и сожгли электроподстанцию, которую использовали российские войска.

Об этом украинский волонтер Сергей Стерненко сообщил в Сети 7 мая.

"БНР, неизвестные люди вашими дронами сожгли электроподстанцию, которая использовалась российскими оккупантами в военных целях", — говорится в сообщении Стерненко.

Он также опубликовал видео с моментом удачного попадания по электроподстанции и пожаром, последовавшем после этого.

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На Белгородщине дроны атаковали электроподстанцию – видео

К слову, в России заявили о потере истребителя-бомбардировщика Су-34 в Белгородской области, на судне которого погиб "лучший экипаж лучшего Су".

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