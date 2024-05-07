Чебуреки из заварного теста: простой рецепт

Если вы любите выпечку с мясом, то вам точно понравятся домашние чебуреки, приготовленные на заварном тесте. Тесто удерживает сочную начинку, не рвется, а при обжаривании пузырится. Для приготовления вам понадобятся кипяток, мука, фарш и специи.