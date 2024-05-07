Чебуреки из заварного теста: простой рецепт

Если вы любите выпечку с мясом, то вам точно понравятся домашние чебуреки, приготовленные на заварном тесте. Тесто удерживает сочную начинку, не рвется, а при обжаривании пузырится. Для приготовления вам понадобятся кипяток, мука, фарш и специи.
Ингредиенты
- мука
- 400 г
- вода (кипяток)
- 200 г
- масло растительное
- 3 ст. л.
- соль
- 1 ч. л.
- фарш свиной
- 400 г
- лук репчатый
- 2 шт.
- вода
- 100 мл.
- перец черный молотый
- соль
- зелень (петрушка, кинза)
- растительное масло
- В кипяченую воду добавьте соль, перемешайте. Влейте ее в просеянную муку, добавьте растительное масло и замесите тесто. Положите в пищевую пленку и оставьте на 30 минут при комнатной температуре. Тесто разделите на 16 частей, скатайте в шарики и накройте пленкой.
- Лук очистите и помойте. Зелень промойте под проточной водой и мелко нарежьте.
Для начинки:
- Мясо с луком перекрутите в мясорубке. Добавьте воду, зелень, перец и соль. Перемешайте.
- На рабочую поверхность, слегка присыпанную мукой, раскатайте каждый шарик в тонкую лепешку. Выложите начинку и хорошо соедините края.
- Жарьте чебуреки на раскаленной сковороде в большом количестве растительного масла, на среднем огне, с двух сторон до золотистой корочки. Выкладывайте готовые чебуреки на бумажное полотенце, чтобы стек лишний жир.
Советы:
- Мясо можно использовать любое.
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