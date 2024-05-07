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Чебуреки из заварного теста: простой рецепт

Время готовки
1 ч. 20 мин.
Пищевая ценность на 100 г
197 ккал
Автор
Екатерина ТрушЕкатерина Труш
Дата публикации
Просмотры
100
Время на прочтение
1 мин
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Чебуреки из заварного теста: простой рецепт

Чебуреки из заварного теста / Фото: Credits

Если вы любите выпечку с мясом, то вам точно понравятся домашние чебуреки, приготовленные на заварном тесте. Тесто удерживает сочную начинку, не рвется, а при обжаривании пузырится. Для приготовления вам понадобятся кипяток, мука, фарш и специи.

Ингредиенты

мука
400 г
вода (кипяток)
200 г
масло растительное
3 ст. л.
соль
1 ч. л.
фарш свиной
400 г
лук репчатый
2 шт.
вода
100 мл.
перец черный молотый
соль
зелень (петрушка, кинза)
растительное масло
  1. В кипяченую воду добавьте соль, перемешайте. Влейте  ее в просеянную муку, добавьте растительное масло и замесите тесто. Положите в пищевую пленку и оставьте на 30 минут при комнатной температуре. Тесто разделите на 16 частей, скатайте в шарики и накройте пленкой.
  2. Лук очистите и помойте. Зелень промойте под проточной водой и мелко нарежьте.

Для начинки: 

  1. Мясо с луком перекрутите в мясорубке. Добавьте воду, зелень, перец и соль. Перемешайте.
  2. На рабочую поверхность, слегка присыпанную мукой, раскатайте каждый шарик в тонкую лепешку. Выложите начинку и хорошо соедините края.
  3. Жарьте чебуреки на раскаленной сковороде в большом количестве растительного масла, на среднем огне, с двух сторон до золотистой корочки. Выкладывайте готовые чебуреки на бумажное полотенце, чтобы стек лишний жир.

Советы:

  • Мясо можно использовать любое.

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