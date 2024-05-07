Инаугурация Путина: эксперт спрогнозировал "неприятные" последствия

В Кремле 7 мая состоится инаугурация российского президента Владимира Путина. То, что некоторые страны ЕС планируют принять приглашение российской стороны, свидетельствует о том, что Запад смирился с еще одним термином кремлевского диктатора.

Украинский политолог Вадим Денисенко в Сети прокомментировал инаугурацию Путина.

Среди прочего он очерчивает красную линию Запада – выход российских войск за пределы Донецкой области дальше вглубь Днепропетровщины и Запорожья.

Чего ждать от Китая

Еще одно. На фоне этого Китай будет играть в мирные переговоры не раньше конца 2024 года, а реально только в первой половине 2025 года.

"Что важно: Китай ждет предложений от Украины (кого-то с Запада) по его дальнейшей роли не только в бизнес проектах по восстановлению Украины, но и его роли в Черноморском регионе в целом ", — добавил он.

Также, по словам политолога, сложным для Путина будет то, когда общие позиции выработают Запад и Китай.

"И все его игры, в частности, по Северному пути, французской Африке, заигрывание с Индией – это попытка максимально оттянуть этот момент. Наша же проблема состоит в том, что мы вообще на это не обращаем внимание ", — добавил он.

Главная задача Кремля

Тем временем главной задачей Кремля остается окончательный раскол 25% россиян, занимающих антипутинскую позицию.

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"Сейчас идет первый этап — попытка маргинализировать единого финансово самодостаточного оппозиционера — Ходорковского. Далее будут задействованы разные политтехнологические процессы для того, чтобы 10-12% нынешних оппозиционеров перешли в разряд сомневающихся (им дадут контролируемого лидера). Если ситуация будет двигаться за этим сценарием это будет, в конце концов, проблемой и для нас", — отмечает Денисенко.



Он также говорит, что Путин понимает, что у него в запасе есть пара лет, пока все внутренние политические процессы подавлены, а экономическое ухудшение жизни населения не повлияет на публичное отношение к режиму.

"И единственное, что может повлиять на внутреннюю ситуацию – это расширение тех же 25% оппозиции и изменение международной конфигурации сил по принуждению Путина к миру", — добавил он.

Напомним, во вторник, 7 мая, в Кремле состоится торжественная церемония "инаугурации" Владимира Путина на пост президента России. Некоторые страны ЕС намерены принять приглашение российской стороны.

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