Інавгурація Путіна: експерт спрогнозував "неприємні" наслідки

У Кремлі 7 травня відбудеться інавгурація російського президента Володимира Путіна. Те, що деякі країни ЄС планують прийняти запрошення російської сторони, свідчить про те, що Захід змирився з ще одним терміном кремлівського диктатора.

Український політолог Вадим Денисенко у Мережі прокоментував інавгурацію Путіна.

З-поміж іншого він окреслює червону лінію Заходу — вихід російських військ за межі Донецької області далі вглиб Дніпропетровщини і Запоріжжя.

Чого очікувати від Китаю

Ще одне. На тлі цього Китай буде грати в мирні переговори не раніше кінця 2024-го, а реально — лише в першій половині 2025 року.

"Що важливо: Китай чекає на пропозиції від України (когось із Заходу) щодо його подальшої ролі не лише у бізнес-проєктах з відбудови України, але й його ролі в Чорноморському регіоні в цілому", — додав він.

Також, за словами політолога, найскладнішим для Путіна буде те, коли спільні позиції вироблять Захід і Китай.

"І всі його ігри, зокрема, щодо Північного шляху, французької Африки, загравання з Індією — це спроба максимально відтягнути цей момент. Наша ж проблема в полягає в тому, що ми взагалі на це не звертаємо увагу", — додав він.

Головне завдання Кремля

Тим часом головним завданням Кремля залишається остаточний розкол 25% тих росіян, які займають антипутінську позицію.

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"Зараз іде перший етап — спроба маргіналізувати єдиного фінансово самодостатнього опозиціонера — Ходорковського. Далі будуть задіяні різні політтехнологічні процеси для того, щоб 10-12% нинішніх опозиціонерів перейшли в розряд тих, хто сумнівається (їм дадуть контрольованого лідера). Якщо ситуація буде рухатися за цим сценарієм, це буде, зрештою, проблемою і для нас", — зазначає Денисенко.



Він також каже, що Путін розуміє, що в нього в запасі є пара років, поки всі внутрішні політичні процеси задушені, а економічне погіршення життя населення не вплине на публічне ставлення до режиму.

"І єдине, що може вплинути на внутрішню ситуацію — це розширення тих самих 25% опозиції і зміна міжнародної конфігурації сил щодо примушування Путіна до миру", — додав він.

Нагадаємо, у вівторок, 7 травня, у Кремлі відбудеться урочиста церемонія "інавгурації" Володимира Путіна на пост президента Росії. Деякі країни ЄС планують прийняти запрошення російської сторони.

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