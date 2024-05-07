Один из крупнейших НПЗ России возобновил работу после атаки беспилотников — Reuters

Завод имеет мощность 250 тысяч баррелей в сутки.

На юге Российской Федерации один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов "Роснефти" в Туапсе возобновил переработку нефти после январского удара БПЛА.

Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на собственные источники.

По словам собеседников, в конце апреля НПЗ завершил ремонтные работы на поврежденные установке первичной переработки нефти АВТ-12. Ее мощность составляет около 250 тыс. баррелей в сутки.

Отмечается, что переработка нефти на Туапсинском НПЗ на 1 мая составила 20 тысяч тонн.

К слову, НПЗ в Туапсе – единственный на черноморском побережье России, входящий в десятку крупнейших в стране.

Напомним, поздно вечером 24 января 2024-го Россию атаковали беспилотники. Взрывы раздались в Туапсе в Краснодарском крае. Вспыхнула нефтебаза. В частности, тогда был нанесен нефтегазовой отрасли россиян наибольший удар за весь период существования.

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