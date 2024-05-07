Дрони атакували Бєлгородську область: відео вдалого влучання

У Бєлгородській області безпілотники атакували і спалили електропідстанцію, яку використовували російські війська.

Про це український волонтер Сергій Стерненко повідомив у Мережі 7 травня.

"БНР, невідомі люди вашими дронами спалили електропідстанцію, що використовувалась російськими окупантами з військовою метою", – йдеться в дописі Стерненка.

Він також опублікував відео з моментом вдалого влучання по електропідстанції і пожежею, яка виникла після цього.

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На Бєлгородщині дрони атакували електропідстанцію – відео

До слова, в Росії заявили про втрату винищувача-бомбардувальника Су-34 у Бєлгородській області, на судні якого загинув "найкращий екіпаж найкращого Су".

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