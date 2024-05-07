У супермаркеті Тернополя чоловік у військовій формі побив місцевого мешканця з інвалідністю – подробиці, фото

У супермаркеті Тернополя чоловік у військовій формі побив місцевого жителя – 42-річного Ореста Паньківа, який має інвалідність. За його словами, чоловік з товаришем представилися працівниками ТЦК. Подія сталася 14 квітня.

Про це розповіло "Суспільне".

"Зайшовши до супермаркету, я побачив двох людей у військовій формі, які приставали до якогось чоловіка похилого віку. Я пішов далі і один з тих людей у військовій формі завернув до мене. Він вимагав, щоб я показав свої документи. Я попросив, щоб він мені показав свої документи. У відповідь на це він витягнув мобільний телефон і показав з телефону документи. Я прізвища не побачив, побачив якийсь документ з фотографією. Я йому сказав, що це ж не документ. Він почав сильно нервуватися. Чоловік був у трохи нетверезому стані. Я почув це по голосу, як він стояв на ногах. Я від нього відійшов і побачив, що він за мною йде. Десь хвилин через 5-7 відчув удар ззаду по голові", - розповів подробиці Орест Паньків.

Чоловік зробив фото, на яких він після побиття.

"Це було жахіття, він був весь в крові. В крові був одяг, взуття, обличчя, кашкет", - пригадала дружина Тетяна, яка і викликала поліцію та медиків.

Чоловіка одразу доправили до лікарні швидкої допомоги і поклали до відділення реанімації, де він перебував протягом двох діб. Після стабілізації стану 17 квітня пацієнта перевели до хірургічного відділення.

Орест Паньків після побиття чоловіком у військовій формі / Фото: Суспільне

Після проведених обстежень пану Оресту було встановлено такі діагнози: закрита черепно-мозкова травма, перелом кісток носа, перелом нижньої орбіти справа, параорбітальні гематоми, перелом кісток лицевого черепа, медіастинальна емфізема, наявність множинних консолідованих переломів ребер з обох сторін.

За словами дружини Тетяни, поліція відкрила кримінальне провадження у справі. Однак минув майже місяць – а про результати розслідування нічого не відомо.

"Ми звернулися додатково в поліцію, бо наразі його ще не допитували по цій справі. І це трохи дивно, що невідомі до кінця особи, які скоїли даний злочин. Було витягнуто відео, на якому є особи, які скоїли це. Маючи на руках витяг досудових розслідувань ми прочитали, що особам, які скоїли даний злочин проти мого чоловіка, інкримінують частину 1 статті 125 - легкі тілесні ушкодження. Це доволі дивна ситуація, бо це були доволі нелегкі тілесні. Тим більше, що чоловік має інвалідність з дитинства. Він епілептик. Я дуже хвилююся, щоб те, що скоїлося, не позначилося надалі на його стані здоров'я", - наголосила жінка.

Речник Нацполіції Тернопільської області Сергій Крета у коментарі журналістам телефоном повідомив, що наразі правоохоронці проводять оперативно-розшукові заходи. Щоб не зашкодити слідству, коментар дадуть після їх завершення.

Що кажуть у ТЦК

У Тернопільському обласному територіальному центрі комплектування та соціальної підтримки заявили, що проведеною перевіркою серед особового складу військовослужбовців ТЦК не встановлено осіб, які причетні до інциденту.

Нагадаємо, у військкоматі Кривого Рогу помер військовозобов'язаний: що відомо про трагедію.

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