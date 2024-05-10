В Калужской области РФ после атаки дронов горит НПЗ (видео)

Около часа ночи раздалось несколько мощных взрывов.

В России в результате атаки беспилотников произошли взрывы и пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Калужской области.

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Подходящие фото распространяются в социальных сетях.

Местные издания пишут, что в районе "Первого завода" были слышны взрывы.

Как рассказали очевидцы, около часа ночи раздалось несколько мощных взрывов в Дзержинском районе, недалеко от станции Полотняный завод.

До этого были слышны характерные звуки пролета нескольких БПЛА, после чего стал виден пожар и дым в районе местной нефтебазы.

Напомним, ранее сообщалось, что в российском Башкортостане беспилотник нанес удар по НПЗ "Газпром нефтехим Салават", попав в установку каталитического крекинга нефти.

Кроме того, мы ранее информировали, что в России заявили об атаке беспилотниковна нефтебазу, которая находится возле села Юровка Краснодарского края.

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