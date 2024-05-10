В Калужской области РФ после атаки дронов горит НПЗ (видео)

Около часа ночи раздалось несколько мощных взрывов.
В России в результате атаки беспилотников произошли взрывы и пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Калужской области.
Подходящие фото распространяются в социальных сетях.
Местные издания пишут, что в районе "Первого завода" были слышны взрывы.
Как рассказали очевидцы, около часа ночи раздалось несколько мощных взрывов в Дзержинском районе, недалеко от станции Полотняный завод.
До этого были слышны характерные звуки пролета нескольких БПЛА, после чего стал виден пожар и дым в районе местной нефтебазы.
Напомним, ранее сообщалось, что в российском Башкортостане беспилотник нанес удар по НПЗ "Газпром нефтехим Салават", попав в установку каталитического крекинга нефти.
Кроме того, мы ранее информировали, что в России заявили об атаке беспилотниковна нефтебазу, которая находится возле села Юровка Краснодарского края.
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