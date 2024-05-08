Украина догнала Россию в производстве дронов-камикадзе — "Укроборонпром"

Украина в 2024 году сравнялась с Россией по количеству производимых ударных беспилотников, похожих на "Шахеды" и другие модели.

Об этом в интервью АрмияInform рассказал генеральный директор "Укроборонпрома" Герман Сметанин.

"Украина догнала Россию по количеству производства дронов-камикадзе, похожих на Shahed-131 и Shahed-136, а также в производстве других ударных беспилотников. То, что на России взрывается, — это все наше", — именно так сказал министр по стратегическим вопросам отраслей промышленности Александр Камышин. И это факт", - подчеркнул Сметанин.

Как отметил глава "Укроборонпрома", это стало возможным благодаря кооперации государственных компаний с частными.

"Укроборонпром" подписывает с частными компаниями лицензионное соглашение, по условиям которого к производству привлекаются государственные компании.

Напомним, министр по стратегическим отраслям промышленности Александр Камышин сообщил, что Дания и Канада согласились профинансировать производство оружия оборонной промышленностью Украины.

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