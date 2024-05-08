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Україна наздогнала Росію у виробництві дронів-камікадзе – "Укроборонпром"

Україна наздогнала Росію у виробництві дронів-камікадзе – "Укроборонпром"

Україна наздогнала Росію у виробництві дронів-камікадзе – "Укроборонпром"

Керівник "Укроборонпрому" Герман Сметанін ФОТО: Олександр Камишін/Telegram

Україна суттєво наростила виробництво безпілотників.

Україна 2024 року зрівнялася з Росією за кількістю вироблених ударних безпілотників, схожих на "Шахеди" та інші моделі.

Про це в інтерв’ю АрміяInform розповів генеральний директор "Укроборонпрому" Герман Сметанін.  

"Україна наздогнала Росію щодо кількості виробництва дронів-камікадзе, схожих на Shahed-131 та Shahed-136, а також у виробництві інших ударних безпілотників. Те, що на Росії вибухає, – то все наше", – саме так сказав міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін. І це факт", - наголосив Сметанін.

Як зазначив очільник "Укроборонпрому", це стало можливим завдяки кооперації державних компаній із приватними.

"Укроборонпром" підписує з приватними компаніями  ліцензійну угоду, за умовами якої до виробництва залучаються державні компанії.

Нагадаємо, міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін повідомив, що Данія та Канада погодились профінансувати виробництво зброї оборонною промисловістю України. 

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