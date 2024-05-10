В РФ заявили об атаке беспилотника на Москву

В России заявили о сбитии якобы летевшего в сторону Москвы беспилотника.

Об этом заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Он заявил, что силы противовоздушной обороны сбили беспилотник в Подольске.

"На месте падения обломков, по предварительным данным, разрушений и пострадавших нет", – говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что в российском Башкортостане беспилотник нанес удар по НПЗ "Газпром нефтехим Салават", попав в установку каталитического крекинга нефти.

Кроме того, мы ранее информировали, что в России заявили об атаке беспилотниковна нефтебазу, которая находится возле села Юровка Краснодарского края.

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