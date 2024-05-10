У РФ заявили про атаку безпілотника на Москву

У Росії заявили про збиття безпілотника, який нібито летів в сторону Москви.

Про це заявив мер Москви Сергій Собянін.

Він заявив, що сили протиповітряної оборони збили безпілотник у Подільську

"На місці падіння уламків, за попередніми даними, руйнувань та постраждалих немає", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в російському Башкортостані безпілотник завдав удару по НПЗ "Газпром нафтохім Салават", влучивши в установку каталітичного крекінгу нафти.

Крім того, ми раніше інформували, що у Росії заявили про атаку безпілотників на нафтобазу, яка розташована біля села Юрівка, що у Краснодарському краї.

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