У Калузькій області РФ після атаки дронів палає НПЗ (відео)

Близько першої години ночі пролунало кілька потужних вибухів.
У Росії в результаті атаки безпілотників сталися вибухи та пожежа на нафтопереробному заводі у Калузькій області.
Відповідні фото поширюються у соціальних мережах.
Місцеві видання пишуть, що в районі "Першого заводу" було чути вибухи.
Як розповіли очевидці, близько першої години ночі пролунало кілька потужних вибухів у Дзержинському районі, неподалік станції Полотняний завод.
До цього були чутні характерні звуки прольоту кількох БПЛА, після чого стала видно пожежу та дим у районі місцевої нафтобази.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в російському Башкортостані безпілотник завдав удару по НПЗ "Газпром нафтохім Салават", влучивши в установку каталітичного крекінгу нафти.
Крім того, ми раніше інформували, що у Росії заявили про атаку безпілотників на нафтобазу, яка розташована біля села Юрівка, що у Краснодарському краї.
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