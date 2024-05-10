У Калузькій області РФ після атаки дронів палає НПЗ (відео)

Близько першої години ночі пролунало кілька потужних вибухів.

У Росії в результаті атаки безпілотників сталися вибухи та пожежа на нафтопереробному заводі у Калузькій області.

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Відповідні фото поширюються у соціальних мережах.

Місцеві видання пишуть, що в районі "Першого заводу" було чути вибухи.

Як розповіли очевидці, близько першої години ночі пролунало кілька потужних вибухів у Дзержинському районі, неподалік станції Полотняний завод.

До цього були чутні характерні звуки прольоту кількох БПЛА, після чого стала видно пожежу та дим у районі місцевої нафтобази.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в російському Башкортостані безпілотник завдав удару по НПЗ "Газпром нафтохім Салават", влучивши в установку каталітичного крекінгу нафти.

Крім того, ми раніше інформували, що у Росії заявили про атаку безпілотників на нафтобазу, яка розташована біля села Юрівка, що у Краснодарському краї.

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