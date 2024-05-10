Новые взрывы и прилеты в России: куда попало на этот раз

В ночь на 10 мая россияне снова почувствовали, что такое настоящая война.

Новый день — новая "бавовна" в России. оккупанты жалуются на новые громкие прилеты в глубине РФ. Неизвестные дроны влупили по еще одному мощному НПЗ теперь уже в Калужской области. Кошмарили дроны и Подмосковье.

Детальнее о ночной атаке БПЛА в России, куда летели и как реагировали россияне, рассказал в эксклюзивном сюжете для TSN.ua журналист Артем Зябкин.

Неспокойно в Калужской области

В ночь на 10 мая россияне снова почувствовали, что такое настоящая война.

А прилетело некуда, а в крупнейший в Калужской области нефтеперерабатывающий завод с чуть ли не поэтическим названием "Первый завод". По словам местных, перед взрывом на предприятии они слышали звуки похожие на пролет дронов.

Созналась в собственной неудаче и местная власть. Губернатор Калужской области Владислав Шапша заявил, что пламя быстро потушили: “Сегодня ночью из-за падения БПЛА на территории предприятия в Дзержинском районе произошло возгорание. На место направлены оперативные подразделения для ликвидации возгорания. Пожар ликвидирован. По предварительным данным, пострадавших нет. Проводится оценка размера повреждения инфраструктуры предприятия”.

Стоит вспомнить, что под удар беспилотников Первый завод под Калугой попал не впервые. В прошлый раз его атаковали дроны ГУР еще 15 марта и тоже успешно.

Но спалось плохо московитам не только в Калуге. В Минобороны РФ сообщили, что якобы сбили дроны еще и над Брянской, Белгородской областями и даже в Подмосковье: “Очередными средствами ПВО было уничтожено пять украинских БПЛА, из которых: три – над территорией Брянской области, один – над территорией Московской области и один – над территорией Белгородской области”.

Громко было и в Белгороде

Около 9 утра громко было и в Белгороде. Там объявили ракетную опасность, а губернатор призвал людей не подходить к окнам. Впоследствии в Сети появились фото якобы сбивания ракет над городом: “Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО — сбиты две воздушные цели на подлете в город. По предварительной информации, пострадавших и разрушений нет. Данные уточняются.

НПЗ в Башкирии

Учитывая последние события, можно с уверенностью сказать, что звуки сирены и взрывов стали для россиян уже привычными. 9 мая неизвестные дроны поздравляли россиян с "Днем пабеды" в Башкирии. Там БПЛА попали в крегинговую установку газпромовского завода "Салаватнефтеоргсинтез". Как видно на многочисленных видео, прилетел туда немалый дрон, скорее похожий на малый самолет. Такой же когда-то прилетал и на завод "Шахедов" в Татарстане.

Что в Краснодарском крае

9 мая атаковали беспилотники и нефтебазы в селе Юровка возле Анапы в Краснодарском крае РФ. Как рассказал собеседник издания NV, эти нефтебазы перевалочные для поставки горючего российским войскам в Крыму, поскольку расположены неподалеку от полуострова.



“Сезон „хлопок“ на российских НПЗ и нефтебазах в разгаре. СБУ будет и дальше уменьшать экономический и логистический потенциал России для ведения войны”, — говорится в материале NV.

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