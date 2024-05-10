НПЗ в Калужской области атаковали дроны украинской разведки — СМИ

Нефтеперерабатывающий завод в Калужской области России, который вспыхнул сегодня ночью, был атакован беспилотниками Главного управления разведки Минобороны Украины.

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Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на собственные источники в разведке.

В сообщении указывается, что нефтеперерабатывающий завод атаковали сразу несколько беспилотников.

"НПЗ в Калужской области атаковали работники ГУР несколькими дронами", – сказал собеседник.

Это уже не первый раз, когда дроны атакуют Калужский НПЗ — впервые удар по нему был нанесен 15 марта 2024 года.

Напомним, ранее сообщалось, что в России в результате атаки беспилотников произошли взрывы и пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Калужской области.

Кроме того, мы ранее информировали, что в российском Башкортостане беспилотник нанес удар по НПЗ "Газпром нефтехим Салават", попав в установку каталитического крекинга нефти.

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