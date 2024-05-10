Над Днепром заметили необычное оптическое явление – фото

Над городом Днепр в небе заметили уникальное природное явление – солнечное гало. Эффект "гало" возникает в атмосфере из-за преломления и отражения света. Вокруг Солнца образуется кольцо или дуга, создающая впечатление венца или короны вокруг светила. Чаще оно наблюдается в перисто-слойных облаках, реже – в других условиях.

Жители Днепра начали распространять фото в Сети.

Солнечные гало часто наблюдаются в холодное время года, когда атмосфера более насыщена влагой и кристаллами льда. Они могут появляться как в утренние, так и вечерние часы, но ярче всего они проявляются в течение нескольких часов после восхода или перед закатом солнца, когда оно находится низко над горизонтом.

Эффект "Гало" в небе над Днепром / Фото: Telegram

Эффект "Гало" в небе над Днепром / Фото: Telegram

Напомним, ученый объяснил, что вспыхнуло в небе над Украиной – при чем здесь метеорит.

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