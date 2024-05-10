Над Дніпром помітили незвичне оптичне явище – фото

Над містом Дніпро у небі помітили унікальне природне явище – сонячне гало. Ефект "Гало" виникає в атмосфері через заломлення та відбиття світла. Навколо Сонця утворюється кільце або дуга, яка створює враження вінця або корони навколо світила. Найчастіше воно спостерігається в перисто-шарових хмарах, рідше – в інших умовах.

Жителі Дніпра почали ширити фото у Мережі.

Сонячні гало часто спостерігаються в холодну пору року, коли атмосфера більш насичена вологою і кристалами льоду. Вони можуть з'являтися як у ранкові, так і вечірні години, але найяскравіше вони проявляються впродовж кількох годин після сходу або перед заходом сонця, коли воно перебуває низько над горизонтом.

Ефект "Гало" у небі над Дніпром / Фото: Telegram

Ефект "Гало" у небі над Дніпром / Фото: Telegram

Нагадаємо, вчений пояснив, що спалахнуло в небі над Україною – до чого тут метеорит.

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