Мобілізація в Україні 2024: хто не підлягає призову

На тлі повномасштабного вторгнення в Україні триває загальна мобілізація і воєнний стан.

Президент Володимир Зеленський підписав закон №10449 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку".

Відповідно до норм українського законодавства, залишаються ті категорії громадян, які не підпадають під мобілізацію в Україні.

Хто не підпадає під призов під час мобілізації

Не можуть мобілізувати чоловіків віком до 25 і понад 60 років, а також осіб, визнаних непридатними і виключених з військового обліку. Окрім того, не призвуть жінок, оскільки вони на сьогоднішній день можуть мобілізуватись лише добровільно. Всі інші, відповідно до закону, не підлягають призову за умови отримання відстрочки.

Зокрема, не підлягають призову на військову службу під час мобілізації військовозобов’язані:

Громадяни, заброньовані для роботи в органах державної влади, критично важливих підприємствах та організаціях. Водночас такі люди мають перебувати на спеціальному військовому обліку

Особи з інвалідністю або тимчасово непридатні за станом здоров’я згідно з висновком ВЛК на термін 6 – 12 місяців (потім потрібно знов пройти комісію)

Жінки та чоловіки, на утриманні яких перебувають троє і більше дітей віком до 18 років, крім тих, які мають заборгованість зі сплати аліментів

Також не залучають до мобілізації чоловіків та жінок, які:

мають дитину віком до 18 років, якщо другий з батьків такої дитини помер, позбавлений батьківських прав, визнаний зниклим безвісти чи безвісно відсутнім

виховують щонайменше одну неповнолітню дитину самостійно

виховують дитину з інвалідністю віком до 18 років

виховують дитину, хвору на тяжкі захворювання

утримують повнолітню дитину, яка є особою з інвалідністю I чи II групи

мають на утриманні дитину, яка до моменту усиновлення була сиротою або позбавленою батьківського піклування, віком до 18 років

зайняті постійним доглядом за хворою дружиною (чоловіком), дитиною чи одним зі своїх батьків чи батьків дружини (чоловіка), якщо такий член сім’ї потребує постійного догляду за висновком комісії закладу охорони здоров’я

є опікунами особи, визнаної судом недієздатною

Також не підлягають призову на військову службу особи, які мають дружину (чоловіка) з числа осіб з інвалідністю I чи II групи

Крім того, не підлягають призову під час мобілізації військовозобов’язані:

члени сім’ї другого ступеня споріднення особи з інвалідністю I або II групи, зайняті постійним доглядом за нею (не більше одного та за умови відсутності членів сім’ї першого ступеня споріднення)

жінки та чоловіки, які мають неповнолітню дитину та чоловіка (дружину), що проходять військову службу

жінки та чоловіки, чиї близькі родичі (чоловік, дружина, син, дочка, батько, мати, дід, бабуся чи рідний (повнорідний, неповнорідний) брат чи сестра) загинули або зникли безвісти під час участі у бойових діях

члени сімей осіб, яким посмертно присвоєно звання Герой України

військовозобов’язані з числа громадян, які проходили військову службу та були звільнені зі служби у запас у зв’язку із звільненням з полону. Такі особи можуть бути призвані на військову службу за їх згодою

Не можуть призвати і здобувачів професійної, фахової передвищої та вищої освіти, які навчаються за денною або дуальною формою здобуття освіти і здобувають рівень освіти, що є вищим за раніше здобутий.

Призову також не підлягають наукові працівники, викладачі закладів вищої та фахової передвищої освіти, наукових установ, які мають вчене звання (науковий ступінь), викладачі училищ, вчителі, які працюють не менш як на 0,75 ставки.

Окремо визначаються категорії державних службовців, які не підлягають призову.

Зокрема, йдеться про депутатів Верховної Ради України та АР Крим, суддів, працівників органів військового управління, Міноборони, ЗСУ, ДПСУ, ДСНС, СБУ, Нацполіції, Нацгвардії, Державної спецслужби транспорту, Державної служби спецзв’язку та захисту інформації, апарату МВС.

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