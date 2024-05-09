В российском Белгороде раздались взрывы: что известно о "прилетах"

В России в ночь на 9 мая в Белгороде раздались взрывы и начались пожары.

Об этом сообщили местные Telegram-каналы. На опубликованных в сети кадрах видно, что над городом поднимаются черные клубы дыма.

Неизвестные беспилотники также атаковали нефтебазу в селе Юровка под Анапой Краснодарского края РФ, передают российские СМИ. Российские власти, в частности оперштаб Краснодарского края, заявил об ударе якобы украинских беспилотников по нефтебазе в Юровке.

"Около шести дронов были подавлены, однако несколько упали на территории нефтебазы. В результате начался пожар — повреждены несколько резервуаров", — говорится в сообщении.

К тушению пожара, согласно этому сообщению, привлекли 62 человека и 20 единиц техники.

Однако чем именно был атакован город – не уточняется.

Данных о предполагаемых пострадавших представители местных властей также не предоставляют.

Напомним, 7 мая жители Белгородской области сообщили о пожаре, вспыхнувшем на электроподстанции из-за прилета БПЛА.