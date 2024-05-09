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У російському Бєлгороді пролунали вибухи: що відомо про "прильоти"

У російському Бєлгороді пролунали вибухи: що відомо про "прильоти"

У Бєлгороді було неспокійно / Фото: Associated Press

Місцева влада традиційно мовчить про наслідки.

У Росії у ніч проти 9 травня в Бєлгороді пролунали вибухи і зайнялися пожежі.

Про це повідомили місцеві Telegram-канали. На опублікованих у мережі кадрах видно, що над містом здіймаються чорні клуби диму.

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Невідомі безпілотники також атакували нафтобазу в селі Юрівка під Анапою Краснодарського краю РФ, передають російські ЗМІ. Російська влада, зокрема оперштаб Краснодарського краю заявили про удар нібито українських безпілотників по нафтобазі в Юрівці.

"Близько шести дронів були подавлені, проте кілька впали на території нафтобази. У результаті почалася пожежа - пошкоджено кілька резервуарів", - йдеться в повідомленні.
До гасіння пожежі, згідно з цим повідомленням, залучили 62 людини і 20 одиниць техніки.

Проте чим саме було атаковано місто - не уточнюється.

Даних щодо імовірних постраждалих представники місцевої влади також не представляють.

Нагадаємо, 7 травня жителі Бєлгородської області повідомили про пожежу, яка спалахнула на електропідстанції після прильоту БПЛА.

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