Лукашенко внезапно уволил начальника Генштаба

Гулевич был назначен на должность начальника Генерального штаба в 2021 году.
Белорусский диктатор Александр Лукашенко уволил начальника Генерального штаба страны Виктора Гулевича.
Об этом сообщает белорусские средства массовой пропаганды.
"Генерал-майор Виктор Гулевич освобожден от должности начальника Генерального штаба Вооруженных Сил — первого заместителя министра обороны. Соответствующий указ подписал президент", — говорится в сообщении.
Отметим, что Гулевич был назначен на должность начальника Генерального штаба первого замминистра обороны 11 марта 2021 года.
Напомним, ранее сообщалось, что Польша готовится к вероятной войне с Россией и Беларусью.
Кроме того, мы ранее информировали, что Беларусь принялась за внезапную проверку сил и носителей ядерного оружия.
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