Лукашенко внезапно уволил начальника Генштаба

Гулевич был назначен на должность начальника Генерального штаба в 2021 году.

Белорусский диктатор Александр Лукашенко уволил начальника Генерального штаба страны Виктора Гулевича.

Об этом сообщает белорусские средства массовой пропаганды.

"Генерал-майор Виктор Гулевич освобожден от должности начальника Генерального штаба Вооруженных Сил — первого заместителя министра обороны. Соответствующий указ подписал президент", — говорится в сообщении.

Отметим, что Гулевич был назначен на должность начальника Генерального штаба первого замминистра обороны 11 марта 2021 года.

Напомним, ранее сообщалось, что Польша готовится к вероятной войне с Россией и Беларусью.

Кроме того, мы ранее информировали, что Беларусь принялась за внезапную проверку сил и носителей ядерного оружия.

Читайте также: