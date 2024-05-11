Лукашенко раптово звільнив начальника Генштабу

Гулевич був призначений на посаду начальника Генерального штабу у 2021 році.

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко звільнив начальника Генерального штабу країни Віктора Гулевича.

Про це інформують білоруські засоби масової пропаганди.

"Генерал-майора Віктора Гулевича звільнено з посади начальника Генерального штабу Збройних Сил — першого заступника міністра оборони. Відповідний указ підписав президент", - йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що Гулевич був призначений на посаду начальника Генерального штабу першого заступника міністра оборони 11 березня 2021 року.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Польща готується до ймовірної війни з Росією та Білоруссю.

Крім того, ми раніше інформували, що Білорусь узялася за раптову перевірку сил і носіїв ядерної зброї.

Читайте також: