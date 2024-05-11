У Харкові пролунали вибухи

У ніч проти 11 травня в Харкові пролунали вибухи після оголошення повітряної тривоги у регіоні.

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Про це повідомляє Суспільне.

У повідомленні вказується, що один із вибухів, ймовірно, пролунав за межами обласного центру.

"У Харкові було чутно вибух, ймовірно, за межами міста, — йдеться у повідомленні.

Офіційні особи наразі ніч не прокоментували дану ситуацію.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що загарбники обстріляли прикордонні громади Харківщини.

Крім того, ми раніше інформували, що Росія зрання накрила вогнем Нікополь на Дніпропетровщині, є загиблі та поранені.

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