У Генштабі розповіли про ситуацію у Харківські області

Сили оборони України діють на підготовлених оборонних рубежах.
На Харківщині тривають бої проти російських загарбників, які ведуть наступальні дії і намагаються просунутися вглиб території України.
Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу Збройних сил України.
У повідомленні вказується, що наразі в напрямках населених пунктів Липці та Вовчанськ Харківської області продовжуються контрударні заходи.
"Ворог застосовує піхоту та техніку. Також, наразі тривають бої за населені пункти в прикордонні, які перебували фактично в сірій зоні – Стрілеча, Пильне та Борисівка, а також в районі Олійнікове та Огірцеве", - ідеться у повідомленні.
У Генеральному штабі зазначили, що Сили оборони України діють на підготовлених оборонних рубежах.
"Здійснюється вогневе ураження із завданням зірвати ворожий наступ та знищити окупанта, який вклинився в нашу оборону. Рішення на посилення наших бойових підрозділів будуть реалізовані", - додали в Генштабі.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Зеленський назвав найгарячіші ділянки фронту та зробив заяву про Харківщину.
Крім того, ми раніше інформували, що загарбники штурмують лінію оборони в Серебрянському лісі.
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