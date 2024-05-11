У Генштабі розповіли про ситуацію у Харківські області

На Харківщині тривають бої проти російських загарбників, які ведуть наступальні дії і намагаються просунутися вглиб території України.

Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу Збройних сил України.

У повідомленні вказується, що наразі в напрямках населених пунктів Липці та Вовчанськ Харківської області продовжуються контрударні заходи.

"Ворог застосовує піхоту та техніку. Також, наразі тривають бої за населені пункти в прикордонні, які перебували фактично в сірій зоні – Стрілеча, Пильне та Борисівка, а також в районі Олійнікове та Огірцеве", - ідеться у повідомленні.

У Генеральному штабі зазначили, що Сили оборони України діють на підготовлених оборонних рубежах.

"Здійснюється вогневе ураження із завданням зірвати ворожий наступ та знищити окупанта, який вклинився в нашу оборону. Рішення на посилення наших бойових підрозділів будуть реалізовані", - додали в Генштабі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Зеленський назвав найгарячіші ділянки фронту та зробив заяву про Харківщину.

Крім того, ми раніше інформували, що загарбники штурмують лінію оборони в Серебрянському лісі.

Читайте також: