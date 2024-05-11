В Генштабе рассказали о ситуации в Харьковской области

В Харьковской области продолжаются бои против российских захватчиков, которые ведут наступательные действия и пытаются продвинуться вглубь территории Украины.

Об этом говорится в сообщении Генерального штаба Вооруженных Сил Украины.

В сообщении указывается, что в настоящее время в направлениях населенных пунктов Липцы и Волчанск Харьковской области продолжаются контрударные меры.

"Враг применяет пехоту и технику. Также, в настоящее время продолжаются бои за населенные пункты в пограничных, которые находились фактически в серой зоне — Стрелка, Пильное и Борисовка, а также в районе Олейниково и Огурцово", — говорится в сообщении.

В Генеральном штабе отметили, что Силы обороны действуют на подготовленных оборонных рубежах.

"Создается огневое поражение с задачей сорвать вражеское наступление и уничтожить вклинившегося в нашу оборону оккупанта. Решения на усиление наших боевых подразделений будут реализованы", — добавили в Генштабе.

Напомним, ранее сообщалось, что Зеленский назвал самые горячие участки фронта и сделал заявление о Харьковской области.

Кроме того, мы ранее информировали, что захватчики штурмуют линию обороны в Серебрянском лесу.

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