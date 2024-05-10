У Харкові пролунали вибухи: влада розповіла, куди поцілили окупанти

У Харкові в ніч проти 10 травня пролунали вибухи.

Про це повідомив очільник міста Ігор Терехов.

"Удар прийшовся по району житлової забудови — маємо інформацію про пожежі у приватних житлових будинках. Щодо постраждалих — уточнюємо", - повідомив Терехов.

Також про інформацію про ворожий обстріл підтвердив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Окупанти наносять удари по Харкову! Будьте в укриттях", - повідомив Синєгубов.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Росія атакувала Херсонську область, в ОВА розповіли про наслідки.

Крім того, ми раніше інформували, що у Харкові прильоти у житловий район міста, що відомо про постраждалих.

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