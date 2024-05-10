В Харькове раздались взрывы: власти рассказали, куда попали оккупанты

В Харькове в ночь на 10 мая раздались взрывы.

Об этом сообщил глава города Игорь Терехов.

"Удар пришелся по району жилой застройки - имеем информацию о пожарах в частных жилых домах. Что касается пострадавших - уточняем", - сообщил Терехов.

Также об информации о вражеском обстреле подтвердил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"Оккупанты наносят удары по Харькову! Будьте в укрытиях", — сообщил Синегубов.

Напомним, ранее сообщалось, что Россия атаковала Херсонскую область, в ОВАЕ рассказали о последствиях.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Харькове прилеты в жилой район города, известно о пострадавших.

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