В Харькове раздались взрывы: власти рассказали, куда попали оккупанты

Власти просят находиться в безопасных местах.
В Харькове в ночь на 10 мая раздались взрывы.
Об этом сообщил глава города Игорь Терехов.
"Удар пришелся по району жилой застройки - имеем информацию о пожарах в частных жилых домах. Что касается пострадавших - уточняем", - сообщил Терехов.
Также об информации о вражеском обстреле подтвердил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
"Оккупанты наносят удары по Харькову! Будьте в укрытиях", — сообщил Синегубов.
Напомним, ранее сообщалось, что Россия атаковала Херсонскую область, в ОВАЕ рассказали о последствиях.
Кроме того, мы ранее информировали, что в Харькове прилеты в жилой район города, известно о пострадавших.
Читайте также:
- Захватчики атакуют Украину беспилотниками: карта тревог
- Обстрелы Харькова и области: в каком состоянии ранены дети, детали от ОВА
- РФ нанесла 360 ударов по Запорожской области: какие последствия