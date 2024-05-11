Официальные лица пока не прокомментировали эту ситуацию.

В ночь на 11 мая в Харькове раздались взрывы после объявления воздушной тревоги в регионе.

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Об этом сообщает Общественное.

В сообщении указывается, что один из взрывов, вероятно, прогремел за пределами областного центра.

"В Харькове был слышен взрыв, вероятно, за пределами города, — говорится в сообщении.

Официальные лица пока не прокомментировали эту ситуацию.

Напомним, ранее сообщалось, что захватчики обстреляли пограничные общины Харьковщины.

Кроме того, мы ранее информировали, что Россия рано утром накрыла огнем Никополь на Днепропетровщине, есть погибшие и раненые.

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