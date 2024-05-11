США у терміновому порядку продадуть Україні три системи HIMARS: яка причина

Гроші на на закупівлю систем виділила Німеччина.

Державний департамент Сполучених Штатів схвалив терміновий продаж Україні трьох реактивних артилерійських систем HIMARS на суму приблизно $30 млн.

Про це інформує AP.

У повідомленні вказується, що ці системи будуть закуплені за гроші, які виділила Німеччина.

Держсекретар Антоні Блінкен заявив, що продаж систем було погоджено через надзвичайну ситуацію на фронті в Україні.

Системи будуть продані зі складів армії Сполучених Штатів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Сполучені Штати підготували пакет військової допомоги Україні на 400 мільйонів доларів.

Крім того, ми раніше інформували, що у США заявили, що допомога з нового пакету допомоги вже почала надходити на фронт в Україні.

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