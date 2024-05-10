"Не всі оперативно виконують домовленості": Зеленський про постачання зброї Україні

Президент Володимир Зеленський наголосив, що потрібно прискорити постачання озброєння Україні.

Президент Володимир Зеленський заявив, що не всі партнери України оперативно передають їй обіцяну зброю. Такі постачання необхідно прискорити.

Про це він сказав на пресконференції з президенткою Словаччини Зузаною Чапутовою.

"Нині не всі наші партнери оперативно виконують домовленості. Ми потребуємо максимальної зосередженості наших друзів, друзів України, щоб прискорити постачання", - наголосив Зеленський.

Володимир Зеленський та Зузана Чапутова обговорили ситуацію на фронті. Зокрема, спробу росіян розширити наступ на сході – у Донецькій та Харківській областях.

Президент наголосив, що Україна вдячна кожному лідеру, який допомагає у прискоренні передавання зброї.

Нагадаємо, Зеленський підтвердив початок наступу окупаційних військ РФ на Харківщині.

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