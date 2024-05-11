США в срочном порядке продадут Украине три системы HIMARS: какая причина

Деньги на закупку систем выделила Германия.
Государственный департамент Соединенных Штатов одобрил срочную продажу Украине трех реактивных артиллерийских систем HIMARS на сумму около $30 млн.
Об этом информирует AP.
В сообщении указывается, что эти системы будут закуплены за деньги, выделенные Германией.
Госсекретарь Антони Блинкен заявил, что продажа систем была согласована из-за чрезвычайной ситуации на фронте в Украине.
Системы будут проданы из составов армии Соединенных Штатов.
Напомним, ранее сообщалось, что Соединенные Штаты подготовили пакет военной помощи Украине на 400 миллионов долларов.
Кроме того, мы ранее информировали, что в США заявили, что помощь нового пакета помощи уже начала поступать на фронт в Украине.
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