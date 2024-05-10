Украина получит новые поставки оружия и техники от США – Госдеп

Представитель Государственного департамента Мэтью Миллер заявил, что США в ближайшие недели сообщат о поставке Украине новых пакетов с оружием.

Об этом он заявил на брифинге 9 мая.

"Что мы можем сделать как партнер Украины – продолжать их военную поддержку, поддержку армии и самое важное –будем помогать им удерживаться на нынешних позициях. Новые пакеты помощи оружия и военной техники должны поступить в течение нескольких недель", — сказал Миллер.

Он также добавил, что Вашингтон уже принял ряд решений по этому поводу.

Напомним, в Пентагоне сообщили, когда Украина ощутит американскую помощь на поле боя.

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