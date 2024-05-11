У РФ заявили про "прильот" по підприємству у Білгородській області

Пізно ввечері, 10 травня, у російського Бєлгороді та області пролунало декілька вибухів.

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Про це заявив місцевий губернатор В'ячеслав Гладков.

Він заявив, що ЗСУ завдали удару по селищу Пролетарське, що у Ракитянському районі. Він заявив, що безпілотників впав на території сільськогосподарського підприємства.

"Ніхто із мирних жителів не постраждав. На території виявлено пошкодження у трьох будинках та двох одиницях техніки. Оперативні служби працюють на місці", – написав Гладков.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Калузькій області РФ після атаки дронів загорівся НПЗ.

Крім того, ми раніше інформували, що у російському Бєлгороді пролунали вибухи.

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