У Харкові вдруге за ніч лунають вибухи

У місті та області оголошена повітряна тривога.
Російські загарбники вдруге за ніч завдають обстрілів по Харкову та області.
Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
"Харків та Харківський район: перебувайте в укриттях! Окупанти завдають удари", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, раніше повідомлялося, що загарбники обстріляли прикордонні громади Харківщини.
Крім того, ми раніше інформували, що Росія зрання накрила вогнем Нікополь на Дніпропетровщині, є загиблі та поранені.
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