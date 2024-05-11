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У Харкові вдруге за ніч лунають вибухи

У Харкові вдруге за ніч лунають вибухи

У Харкові знову лунають вибухи

У місті та області оголошена повітряна тривога.

Російські загарбники вдруге за ніч завдають обстрілів по Харкову та області.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Харків та Харківський район: перебувайте в укриттях! Окупанти завдають удари", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що загарбники обстріляли прикордонні громади Харківщини.

Крім того, ми раніше інформували, що Росія зрання накрила вогнем Нікополь на Дніпропетровщині, є загиблі та поранені.

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