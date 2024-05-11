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В Харькове во второй раз за ночь раздаются взрывы

В Харькове во второй раз за ночь раздаются взрывы

В Харькове снова раздаются взрывы

В городе и области объявлена воздушная тревога.

Российские захватчики вторично за ночь наносят обстрелы по Харькову и области.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

"Харьков и Харьковский район: находитесь в укрытиях! Оккупанты наносят удары", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что захватчики обстреляли пограничные общины Харьковщины.

Кроме того, мы ранее информировали, что Россия рано утром накрыла огнем Никополь на Днепропетровщине, есть погибшие и раненые.

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