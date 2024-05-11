В DeepState показали видео ударов по технике врага на Харьковщине

Силы обороны поразили русскую технику в Харьковской области.

Об этом сообщили аналитики ресурса DeepState.

Враг возобновил попытки продвижений, а также продолжает обстрелы приграничных населенных пунктов.

"Противник, кроме отрезка Стрелка-Красное-Пильная-Борисовка, пытается прорываться в районе Огирево-Гатыще-Плетеневка", — говорится в сообщении.

Там добавили, что московиты к основным силам пехоты применяют в поддержку техники, но Силы Обороны сразу встречают ее сбросами и FPV-дронами, которые являются в том районе, по сути, одними из основных средств поражения.

"Сдерживание врага продолжается", — говорится в сообщении.

ВСУ ударили по российской технике в Харьковской области

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Российские войска начали наносить на свою технику новые тактические знаки в виде креста и ромба.

В настоящее время широкомасштабного наступления армии Российской Федерации на севере Харьковской области нет. Силы обороны Украины контролируют ситуацию.

Во время наступления врага в Харьковской области в течение суток ВСУ отбили там 20 российских атак.

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