В DeepState показали видео ударов по технике врага на Харьковщине

Россияне возобновили попытки продвижений.
Силы обороны поразили русскую технику в Харьковской области.
Об этом сообщили аналитики ресурса DeepState.
Враг возобновил попытки продвижений, а также продолжает обстрелы приграничных населенных пунктов.
"Противник, кроме отрезка Стрелка-Красное-Пильная-Борисовка, пытается прорываться в районе Огирево-Гатыще-Плетеневка", — говорится в сообщении.
Там добавили, что московиты к основным силам пехоты применяют в поддержку техники, но Силы Обороны сразу встречают ее сбросами и FPV-дронами, которые являются в том районе, по сути, одними из основных средств поражения.
"Сдерживание врага продолжается", — говорится в сообщении.
Наступление РФ на Харьков: что известно
Российские войска начали наносить на свою технику новые тактические знаки в виде креста и ромба.
В настоящее время широкомасштабного наступления армии Российской Федерации на севере Харьковской области нет. Силы обороны Украины контролируют ситуацию.
Во время наступления врага в Харьковской области в течение суток ВСУ отбили там 20 российских атак.