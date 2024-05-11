Где в Украине будут сильные заморозки: прогноз погоды на 12 мая

Воскресенье, 12 мая, будет в Украине теплым и практически без осадков. Но ночью будут заморозки в некоторых областях.

Об этом сообщили в Укргидрометцентре.

В Украине – переменная облачность. Осадков в воскресенье не будет. Погода в северных областях Днем местами небольшой дождь прогнозируют на севере страны. Ветер северный — 5-10 м/с.

На подавляющем большинстве территории ночью температура воздуха будет 1-6° тепла. Чуть выше температура — в южной части и в Закарпатье — 7-12 ° тепла. Днем в Украине воздух прогреется до 15-20 тепла. В северных и большинстве центральных областей столбики термометров покажут +9-14°

По сообщению синоптиков, ночью на высокогорье Карпат будет около 0°, а днем – 7-12° тепла.

Предупреждение о заморозках

Синоптики предупреждают об опасных метеорологических явлениях на территории ряда областей 12-14 мая. Объявлен I уровень опасности, желтый.

"Ночью 12 мая в северных, Полтавской и Харьковской областях, 13 и 14 мая в западных, северных и Винницкой областях на поверхности грунта заморозки 0-5°", — говорится в сообщении.

Карта на 12 мая

Предупреждение о заморозках 12 мая.

Карта на 13-14 мая

Синоптики предупреждают о заморозках. Карта на 13-14 мая. / Фото: Укргидрометцентр

Погода в Киеве.

В столице и на территории области в воскресенье переменная облачность. Ночью осадки синоптики не прогнозируют. Но днем в Киевской области местами небольшой дождь. В самой столице – сухо.

Ночью в Киевской области температура воздуха будет 1-6° тепла, а на поверхности грунта будут заморозки — 0-3°. Днем воздух прогреется до +14-19°. В Киеве ночью столбики термометра покажут 4-6° тепла, днем – +11-13°.

Как сообщалось, в апреле в столице зафиксировали 13 температурных рекордов. В столице второй месяц весны стал одним из самых теплых за всю историю наблюдений.

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